شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليوم غد الخميس الموافق 27 يونيو 2019م والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365" ينشر مواعيد اقلاع رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليوم غد الخميس الموافق 27 يونيو 2019م كالتالي: رقم الرحله : 607. خط الرحله : القاهره- سيئون. الاقلاع 0200 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره). الوصول: 0630 صباحا. رقم الرحله : 500. خط الرحله : سيئون- جده. الاقلاع : 0800 صباحا. الوصول : 1015 صباحا. رقم الرحله : 501. خط الرحله : جده- سيئون. الاقلاع :1130 ظهرا. (توقيت جده) الوصول: 1345 ظهرا. رقم الرحله : 606. خط الرحله : سيئون- القاهره. الاقلاع : 1445 ظهرا. Advertisements الوصول : 1730 مساء. رقم الرحله : 640. خط الرحله : عدن- عمان. الاقلاع :0745 صباحا. الوصول: 1100 ظهرا. رقم الرحله : 649. خط الرحله : عمان- عدن الاقلاع : 1200 ظهرا. (توقيت عمان) الوصول : 1530 عصرا. رقم الرحله : 601. خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع :0900 صباحا. (توقيت القاهره). الوصول: 1330 ظهرا. رقم الرحله : 600. خط الرحله : عدن- القاهره. الاقلاع : 1500 عصرا. الوصول : 1730 مساء.

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