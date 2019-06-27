شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على احقر واسفل وانذل عجوز على وجه الارض وماذا فعل مع طفلة بريئة عمرها 4 سنوات فقط والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أحالت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، رجلًا سبعينيًا إلى محكمة الجنايات، بعد اتهامه بهتك عرض طفلة لم يتجاوز عمرها 4 أعوام.

وجاء قرار النيابة العامة في البساتين في العاصمة القاهرة، بعد أن ثبُت قيام المتهم ”حارس عقار- 72 عامًا“ باستدراج طفلة جارة له إلى غرفة أسفل العقار، وخلع ملابسها، وقام بهتك عرضها.

وبدأت الواقعة ببلاغ رسمي إلى قسم الشرطة من والد الطفلة، بعد أن سردت لوالدها ما تعرضت له، لتُلقي قوات الأمن القبض على المتهم للتحقيق معه.

وتبيَّن بالانتقال للموقع والفحص صحة البلاغ، ليعترف المتهم بتفاصيل الجريمة، وقيامه باستدراج الطفلة بزعم شراء الحلوى لها، وإرهابها وتهديدها بالقتل حال قولها لوالدها أو والدتها عمّا حدث، لتقرر النيابة حبس المتهم وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.