شكرا لقرائتكم خبر عن هيوسجن: إيران تنتهك قرارات مجلس الأمن في اليمن! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عبر مندوب ألمانيا لدى مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، عن قلق بلاده من نقل إيران تكنولوجيا الطائرات المسيرة إلى الحوثيين في اليمن، وذلك بعد الهجومين اللذين تعرض لهما مطار أبها السعودي بواسطة تلك الطائرات.

وخلال جلسة لمجلس الأمن لبحث الاتفاق النووي الإيراني، قال المندوب الألماني كريستوف هيوسجن: “نعرب عن قلقنا من نقل إيران تكنولوجيا الطائرات المسيرة إلى الحوثيين في اليمن“.

وتابع: “نقل إيران للصواريخ إلى الحوثيين في اليمن انتهاك لقرارات مجلس الأمن“.

Advertisements

من جهته قال ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، جوناثان كوهين، إن إيران تواصل دعم الإرهاب من خلال مليشياتها في المنطقة، مشدداً على أن بلاده ستعمل على كبح أنشطة طهران.

وأضاف كوهين إن إيران تواصل دعم مليشيات الحوثي بالصواريخ الباليستية، لافتاً إلى أن طهران عازمة على تطوير برنامج نووي غير سلمي، مؤكداً على أن إيران تواصل خرق التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

وتزود ايران مليشيا الحوثي بالصواريخ البالستية، بإجماع كافة الهيئات والحكومات الدولية المهتمة بالوضع في اليمن.