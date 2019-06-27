شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل...الملك سلمان وولي عهده الامير محمد يكتشفون اللغز المحير وسر الطائرات الحوثية المسيرة التي تضرب المطارات والمنشاءات الحيوية السعودية (صورة صادمة ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت قوات الأمن في محافظة الجوف من إحباط عملية تهريب شحنة طائرات مسيرة في طريقها للمليشيات الحوثية قادمة من إحدى المحافظات الجنوبية.

وأفادت مصادر "ناس تايمز" أن قوات الأمن في محافظة الجوف ألقت القبض على سيارة محملة بطائرات مسيرة وصواريخ في طريقها للمليشيات الحوثية، قادمة من إحدى المحافظات الجنوبية، حيث تسيطر القوات التابعة لما يسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم من الإمارات .

وأوضحت المصادر أن قوات الأمن عثرت على رخصة مرور بحوزة سائق السيارة، صادرة عن ما يسمى بـ"قوات الدعم والإسناد" الذي يقوده المدعو "أبواليمامة" التابع للإمارات والمحال إلى التحقيق.

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وأشارت المصادر إلى أن القوات السعودية في الجوف تسلمت السيارة والوثائق التي تؤكد تورط الإمارات والقوات التابعة لها في تهريب أسلحة للحوثيين.

ومن المتوقع ان يصاب محمد بن زايد بالذهول نتيجة اكتشاف اخطر الاساليب الماكرة .