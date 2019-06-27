شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لاول مرة الإمارات تكشف عن موعد انتهاء الحرب في اليمن وماذا سيتم بعد وقف الاقتتال المتصاعد منذ اكثر من اربع سنوات ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تأمل دولة الإمارات العربية المتحدة أن يكون العام الحالي 2019 عام نهاية الحرب في اليمن بعد أكثر من أربع سنوات على سيطرة الحوثيين على صنعاء.

وقال عبدالله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي في مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي يوم الأربعاء، إنه يأمل أن تشهد اليمن نهاية الحرب هذا العام وبداية العملية السياسية الشاملة والواسعة.

وأضاف ابن زايد في المؤتمر الصحافي الذي تابعه "يمن مونيتور" أنه ونظيره الروسي سيرجي لافروف أكدوا دعمهم لجهود السلام التي يقوم بها المبعوث الأممي مارتن غريفيث.

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وأشار إلى أن بلاده تعتقد أن اتفاق ستوكهولم خطوة ضمن خطوات عديدة من أجل السلام.

والإمارات القوة الثانية ضمن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن لدعم الحكومة الشرعية ضد المسلحين الحوثيين المدعومين من إيران.

وفي شأن التوتر مع إيران أعلن ابن زايد عن مشاورات مع واشنطن لتوسيع المشاركة الدولية في تأمين الملاحة في الخليج، مشيرا إلى أنها ليست إلا مشاورات أولية لها هدف محدود.