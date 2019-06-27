شكرا لقرائتكم خبر عن هام.. الحكومة الشرعية تصدر قراراً جديداً يرعب الحوثيين ويربك كل حساباتهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت الحكومة الشرعية، قراراً هاماً أرعب مليشيا الحوثي الإنقلابية وأربك كل حساباتها.

وجاء هذا القرار خلال الجلسة التي عقدتها الحكومة اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيسها الدكتور معين عبدالملك.

وتضمن القرار حصر إستيراد المشتقات النفطية لمختلف محافظات الجمهورية، على شركة مصافي عدن وأن يقوم جميع التجار وشركة النفط اليمنية بشراء كافة إحتياجاتهم من المشتقات النفطية، من شركة مصافي عدن، بالعملة الوطنية وليس بالعملة الصعبة .

ويأتي هذا القرار حفاظا على الاقتصاد الوطني والعملية الوطنية من التدهور، وللحد من نشاط السوق السوداء ولضمان عدم تكرار ازمات المشتقات النفطية في جميع محافظات الجمهورية .



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