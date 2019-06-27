شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف لأول مرة ..منطقة سعودية كلفة الزواج فيها لا يتجاوز " ريالان " وتنفرد بانحسار العنوسة وحالات الطلاق ( تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل بالمملكة العربية السعودية، عن تقاليد زواج بإحدى المناطق بالمملكة لا تتعدى الريالين فقط.

ووثّق المقطع المتداول عادة متوارثة تتبعها قبيلة “بني ثابت”، المتواجدة بمركز “السرح” بمنطقة النماص السعودية، عند دفع “المهر” للزواج والذي لا يتعدي ريالين فقط، بحسب صحيفة “صدى” السعودية.

وعلق أحد رجال القبيلة في المقطع بقوله: “الزواج عندنا بريالين فقط، ونسبة الطلاق والعنوسة لا تذكر”.

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وأوضح رجل القبيلة أن هذا المهر لأبناء القبيلة فقط، أما من خارج القبيلة يأخد عليهم المهر المقرر من الدولة صراحة.

وتعد مشكلة الغلاء في المهور وتكاليف الزواج والزفاف بالسعودية من الأمور التي تدفع كثير من الشباب للبعد عن فكرة الزواج، ما تسبب في رفع نسبة العنوسة بين فتيات المملكة.

وكشف رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للزواج والتوجيه الأسري بجدة، أحمد بن صالح آل سلطان العمري، عن نتائج استطلاع أجرته الجمعية، أبرز أن 74% من الشباب السعودي يرون أن غلاء المهور من أهم أسباب تأخر سن الزواج.

كما أوضح 64% من المشاركين أن ظاهرة غلاء المهور ما زالت موجودة، فيما أجاب 28% بأن غلاء المهور موجود لدى البعض، وأجاب 8% من الشباب بأنها غير موجودة.