اقتصادية هادي توقف استيراد المشتقات النفطية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

أقرت حكومة المرتزقة، في اجتماعها الأربعاء، بمنع جميع المستوردين واصحاب المحطات البترولية من استيراد المشتقات النفطية التي يحتاجها السوق المحلي.

واعلنت حكومة المرتزقة عزمها على حصر استيراد المشتقات النفطية للداخل على احدى الشركات في عدن، وذلك في اطار مساعيها الرامية لتشديد الحصار على ابناء الشعب اليمني.

وحسب بيان نشرته ما يسمى باللجنة الاقتصادية التي يرأسها المرتزق حافظ معياد ، فإن على جميع التجار بما فيهم شركة النفط اليمنية بالشراء من شركة “مصافي عدن” لجميع احتياجاتهم من جميع أنواع المشتقات النفطية .

والسبت الماضي، أعلنت حكومة المرتزقة، وقف استيراد المشتقات النفطية، من موانئ سلطنة عمان والعراق، إضافة إلى ميناء بمدينة الشارقة في دولة الإمارات.