شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالملك» والصليب الاحمر يبحثان اتفاق «تبادل الأسرى» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بحث رئيس الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً معين عبدالملك، اليوم، مع وفد من اللجنة الدولية للصليب الاحمر اتفاق “تبادل الاسرى” الذي وقع مع الحوثيين في ديسمبر 2018.

وكانت الحكومة وميليشيا الحوثي وقعا في ديسمبر 2018 ثلاثة اتفاقات تضمنت؛ انسحاب المسلحين من الحديدة (غرب البلاد)، وفك الحصار عن مدينة تعز (وسط البلاد)، واطلاق جميع الاسرى والمختطفين من الطرفين.

وذكرت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) التابعة للحكومة أن عبدالملك، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس مدير العمليات باللجنة الدولية دومينيك ستيلهارت جهود واستعدادات الصليب الأحمر فيما يخص ملف تبادل الأسرى في اليمن.

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وأوضحت “سبأ” أن اللقاء بحث مستجدات قضية مسؤول برنامج الاحتجاز ببعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن حنا لحود الذي قتل أواخر ابريل 2018 في تعز (وسط البلاد) وجهود الحكومة في متابعة حيثيات الجريمة.

وأكد عبدالملك حرص الحكومة على تهيئة الظروف والمناخات الملائمة لعمل المنظمات الدولية في اليمن.

وقال عبدالملك: “رغم بعض التعقيدات الراهنة إلا أن عدن والمحافظات الأخرى آمنة أمام عمل الكثير من المنظمات الدولية”، مشدداً على ضرورة مواصلة المنظمات الدولية تقديم الخدمات اللازمة لمحتاجيها من اليمنيين بمن فيهم المواطنين المدنيين القاطنيين بالمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.