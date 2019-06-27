شكرا لقرائتكم خبر عن تناقض تصريحات قادة المليشيا حول ”المخدرات” المضبوطة بثلاث محافظات يؤكد أن حاميها حراميها! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بدت تصريحات وزير داخلية مليشيا الحوثي، اليوم الاربعاء بصنعاء المغتصبة، متناقضة بعض الشيء مع تصريحات الجهات المعنية بمكافحة المخدرات، حول الكميات المضبوطة من الحشيش، بمحافظات صنعاء وصعدة وعمران.

فبينما أعترف وزير الداخلية اللواء عبدالكريم الحوثي، في حكومة المليشيا غير المعترف بها، في تصريح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، أن الكميات المضبوطة من المخدرات منذُ بداية (ما اسماه) العدوان على اليمن بلغت 73 طناً و130 كيلو من الحشيش المخدر وكميات كبيرة من المخدرات الأخرى منها 235 كيلو هيروين و301 ألف و773 حبة مخدر، و 800 جرام من مادة الكريستال المخدر.

الا أن تصريحات مدير مكافحة المخدرات بذات المؤسسة، العميد ماجد القائفي، بدت مختلفة بعض الشيء عن تصريحات الحوثي نفسه، إذ ذكر أن المخدرات المضبوطة منذ بداية (ما اسماه) العدوان تجاوزت 73 طنا من الحشيش المخدر، و230 كيلو جرام كوكايين، وعدد كبير من الحبوب المخدرة، وأن المخدرات التي أتلفتها النيابة العامة بصنعاء، اليوم هي ما تم ضبطه منذ بداية العام في محافظات صنعاء وصعدة وعمران .

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الحوثي، ذاته، اعترف أن الأرقام والضبطيات للمخدرات، غير مسبوقة في تاريخ العملِ الأمني في اليمن وهي الأعلى بين دول المنطقة.

وأتلفت النيابة العامة، الاربعاء، بصنعاء، 11 طنا و415 كجم من مادة الحشيش المخدر، و14 ألف حبة مخدرة نوع كبتاجون.

وكانت تقارير رسمية يمنية كشفت عن تصاعد مخيف لتجارة المخدرات في اليمن، خصوصا بمناطق سيطرة المليشيا.