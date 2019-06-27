شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع فرص النجاح السياسي يدفع إلى مزيدٍ من التصعيد العسكري في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال أكاديمي يمني أن تراجع فرص نجاح المسار السياسي يدفع إلى مزيدٍ من التصعيد العسكري في الساحة اليمنية.

وأوضح الاكاديمي واستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء-فضل عدم ذكر اسمه- في تصريح الى “المشهد اليمني” أن تراجع فرص نجاح المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة في اليمن، وزيادة التوترات في المنطقة بين واشنطن وطهران وما يترتب عليها من توظيف الأخيرة لوكلائها الإقليميين -وعلى رأسهم الحوثيون- في استهداف مصالح دول الخليج العربية؛ يدفع إلى مزيدٍ من التصعيد العسكري في الساحة اليمنية بين دول التحالف العربي الداعمة للشرعية، ومليشيا الحوثي المدعومة من إيران، حيث يعمل التحالف على الحد من تهديدات المليشيا.

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يأتي ذلك التنبؤ، في الوقت الذي التقى فيه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث اليوم الاربعاء، في الرياض بنائب الرئيس اليمني اللواء علي محسن، أكدا فيه على أهمية إحراز تقدّم ملموس وسريع في تنفيذ اتفاقية استكهولم.

وقال غريفيث لقد عقدت اجتماعات مثمرة للغاية مع نائب الرئيس علي محسن. وقد شجعني انفتاح حكومة اليمن ومرونتها والتزامها المستمر بتحقيق السلام، إنني مصمم على المضي قدمًا بعملية السلام ، بناءً على نتائج الحوار الوطني ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واستئناف المشاورات مع الأطراف في أقرب وقت ممكن.

وجدد المبعوث الاممي، التزام الأمم المتحدة بمواصلة العمل مع الأطراف من أجل التوصّل الى اتفاق سلام شامل بقيادة يمنية في اليمن، وحثّ جميع الأطراف على تهيئة بيئة مؤاتية لتحقيق ذلك.