شكرا لقرائتكم خبر عن عـاجل : مقتل قيادي كبير في المجلس الانتقالي الجنوبي (الاسم والصورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر اعلامية عن مقتل قيادي بارز في ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" . آ

وقالت المصادر التي تابعها "ناس تايمز" إن القيادي "طالب حسن الحامد" ويتقلد رتبة مقدم، قتل، اليوم الأربعاء، في منطقة جيزان السعودية، إثر معارك الجيش السعودي مع المليشيات الحوثية . Advertisements آ ويشغل الحامد منصب نائب رئيس الادارة المحلية في ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي" بمديرية رخية بمحافظة حضرموت.

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