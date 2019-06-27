شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية البحرين: إسرائيل باقية وعلى الجميع الاعتراف بها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال وزير خارجية البحرين، إن إسرائيل دولة موجودة وباقية وعليها أن تتواصل مع “القادة العرب”، داعيا الجميع إلى الاعتراف بها.

وأضاف خالد بن أحمد آل خليفة، في حديث مع صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”: “على الجميع الاعتراف، إسرائيل بلد في المنطقة…وهي باقية بالطبع”.

وتابع “لمن كان يقدم السلام أو مبادرة السلام؟ أعتقد أننا قدمناها إلى دولة تدعى دولة إسرائيل في المنطقة، ولم نعرضها على جزيرة بعيدة أو دولة بعيدة”.

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وأردف قائلا “لقد قدمناها (مبادرة السلام) إلى إسرائيل، لذلك نعتقد أن إسرائيل دولة ستبقى، ونريد علاقات أفضل معها، ونريد السلام معها”.

وقال: “نعرف أننا قد نكون الدولة العربية الوحيدة بعد مصر والأردن التي يعترفون بحق إسرائيل في الوجود، لكن في حقيقة إخواننا في المنطقة يؤمنون بوجودها”.

وطالب وزير الخارجية البحرين، أن تتواصل إسرائيل مع القادة العرب، ووجه رسالة إلى قادة إسرائيل: “تعال وتحدث إلينا، تحدث معنا حول هذا الموضوع. قل يا شباب، لديكم مبادرة جيدة، لكن لدينا شيء واحد يقلقنا”.

ووصف وزير خارجية البحرين أن ورشة البحرين، مثلها مثل زيارة الرئيس المصري الراحل، محمد أنور السادات إلى القدس عام 1977، لأنها ساعدت على تمهيد الطريق إلى اتفاقات كامب ديفيد وتطبيق العلاقات ما بين مصر وإسرائيل.