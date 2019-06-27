شكرا لقرائتكم خبر عن وشاح اليمن يصدر «ترانيم الشفق الأخير» بالإنجليزية في أميركا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صدر في الولايات المتحدة الاميركية، مؤخراً، أول ديوان شعري باللغة الإنجليزية للكاتب والباحث اليمني حسن جلال عبدالله وشاح. ويحمل الديوان الذي صدر في الثامن من شهر يونيو الجاري في الولايات المتحدة الاميركية عنوان “ترانيم الشفق الأخير”. يشار إلى أن الشاعر والباحث حسن جلال من مواليد مديرية أسلم بمحافظة حجة (شمال غرب البلاد) ومبتعث جامعة حجة إلى الهند لنيل درجة الدكتوراه في اللغة الإنجليزية. وبدأ وشاح كتابة الشعر في مرحلة مبكرة وله عدة أعمال شعرية وروائية باللغه العربية والإنجليزية سيتم إصدارها خلال الأشهر المقبلة.

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