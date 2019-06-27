شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توجه بإنشاء «بنك جديد» في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقرت الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، اليوم، إنشاء بنك المعلومات الخاص بالقطاعات النفطية في اليمن. وأوضحت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) التابعة للحكومة أن القرار جاء بناءً على المقترح المقدم من وزير النفط والمعادن. وبحسب (سبأ) يوفر إنشاء بنك المعلومات الخاص بالقطاعات النفطية، أنظمة أمان حديثة، فضلاً عن أهمية بنك المعلومات في جذب الشركات الأجنبية الكبيرة للاستثمار بالمجالات النفطية في اليمن.

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