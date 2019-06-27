شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: هجمات الحوثيين ضد السعودية نيابة عن ايران «متهورة» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا وزير خارجية اميركا مايك بومبيو ميليشيا الحوثي إلى إنهاء هجماتهم ضد السعودية ووصفها بـ”المتهورة” و”الاستفزازية” ويقومون بها نيابة عن إيران.

وقال بومبيو في بيان نشر على حساب الخارجية الاميركية في “تويتر”: “مع كل هجوم يقوم به وكيل لـ”ايران”، يضيف النظام يوما آخر لسجله الذي يعود 40 عاما في مجال نشر الموت والفوضى بالمنطقة وما وراءها”.

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وأعلن مجلس الوزراء السعودي، أمس، مقتل مواطن سوري وإصابة 21 مدنياً في حصيلة نهائية لهجوم نفذه الحوثيون بطائرة بدون طيار على مطار ابها الاقليمي.

ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي.