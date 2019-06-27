شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح مهمة تعرفك باليمن واليمنيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه الاعلامي محمد العرب 5 نصائح لكل من لا يعرف أهل اليمن الذي يشهد حربا اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014.

وقال العرب في حسابه على “تويتر”: “لا تجرح أهل اليمن لأنك عندها قد جرحت العروبة”، مضيفاً”ولا تستفزهم لانه ثبت بالتجربة ان من الحماقة استفزاز الأسود”.

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وتابع العرب “ولا تراهن أبدا على فرقتهم لأنهم سيتكاتفون في الوقت المناسب”.

وأردف العرب قائلاً: “ولا تحاول الانتقاص منهم فهذا فعل قبح سيرتد عليك”.

وقال العرب في آخر نصائحه “ولا تعتقد انهم لا يعرفون مكامن الخلل لكنهم أهل صبر وحكمة”.