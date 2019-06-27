5 نصائح مهمة تعرفك باليمن واليمنيين

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عدن - ياسمين التهامي - وجه الاعلامي محمد العرب 5 نصائح لكل من لا يعرف أهل اليمن الذي يشهد حربا اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014.
وقال العرب في حسابه على “تويتر”: “لا تجرح أهل اليمن لأنك عندها قد جرحت العروبة”، مضيفاً”ولا تستفزهم لانه ثبت بالتجربة ان من الحماقة استفزاز الأسود”.
وتابع العرب “ولا تراهن أبدا على فرقتهم لأنهم سيتكاتفون في الوقت المناسب”.
وأردف العرب قائلاً: “ولا تحاول الانتقاص منهم فهذا فعل قبح سيرتد عليك”.
وقال العرب في آخر نصائحه “ولا تعتقد انهم لا يعرفون مكامن الخلل لكنهم أهل صبر وحكمة”.
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