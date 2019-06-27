شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل..التحالف يعلن اسقاط طائرة حوثية مسيرة في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية، قبل قليل، اسقاط طائرة حوثية مسيرة شمال العاصمة صنعاء أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة.

وقال متحدث التحالف تركي المالكي في بيان صحفي إنه “وفي تمام الساعة (2220) من مساء اليوم تمكنت قوات التحالف الجوية من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة بالأجواء اليمنية بعد أن أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية من شمال (صنعاء) باتجاه المملكة”.

وأوضح العقيد المالكي أن “الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها”.

وأكد المالكي استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.