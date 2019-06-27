اذا كنت مقيم في السعودية …احذر من استخدام هذا المنتح الخطير (تحذير رسمي+صورة)

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عدن - ياسمين التهامي - حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودي ، اليوم الأربعاء، من منتجَيْ حناء الشعر الهنديين “EAGLE’S Brown Henna” تشغيلة رقم 31 و”EAGLE’S Black Henna” تشغيلة رقم 60، وذلك لاحتوائهما على نسبة عالية من البكتيريا تسبّب مخاطر صحية للمستهلك. جاء ذلك بعد تحليل عينات من منتجات حناء الشعر المتداولة في الأسواق، حيث أظهرت النتائج احتواء المنتجين المذكورين على نسبة عالية من البكتيريا تجاوزت الحد المسموح به في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية. ونصحت “الهيئة” المستهلكين بعدم استخدام المنتجين، والتخلّص من العينات الموجودة لديهم منهما، لافتةً إلى متابعتها سحب المنتجين من الأسواق ومنع دخولهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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