شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: شكرا لـ«السعودية» و«الامارات» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشادت الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، اليوم، بدعم التحالف العربي بقيادة السعودية والامارات في مختلف الجوانب حتى استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة.

وجدد المجلس التأكيد على أهمية الشراكة بين الحكومة والتحالف العربي من أجل مواصلة الانتصارات الميدانية وتحقيق أهداف عاصفة الحزم وعملية إعادة الأمل والقضاء على انقلاب ميليشيا الحوثي وإنهاء الحرب ومواصلة جهود توفير الخدمات والتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وتطبيع الحياة العامة.

وعبرت الحكومة عن ثقتها بانعكاس نتائج زيارة رئيس الحكومة معين عبدالملك إلى دولة الامارات على مستوى علاقات الشراكة المتميزة والتعاون بين اليمن والإمارات في مختلف المجالات.

Advertisements

وجددت الحكومة إدانتها بأشد العبارات قيام ميليشيا الحوثي بتكرار استهداف مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مساء الأحد الماضي، ما أسفر عن مقتل مقيم وإصابة 7 مدنيين آخرين.

وأشادت الحكومة بالعملية النوعية الناجحة التي نفذتها القوات الخاصة السعودية واليمنية، وتم على إثرها إلقاء القبض على أمير تنظيم داعش في اليمن وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له.

واعتبرت الحكومة العملية التي وصفها بـ”النوعية” تعتبر تتويجا لجهود جبارة وتضحيات جسيمة من أجل استعادة الدولة اليمنية وتعزيز أمن واستقرار المنطقة.