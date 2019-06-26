حلبوب: ماحصل في صنعاء من اقتحام المليشيا فروع البنك الاهلي هو قرصنة إدارية غير مسؤولة

حذر رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي اليمني الدكتور محمد حسين حلبوب ،من اقدام مليشيا الحوثي الانقلابية على اقتحام فرع البنك الاهلي اليمني في صنعاء وتعيين مديراً تنفيذياً للبنك..واصفاً ذلك انه سيؤثر تاثيراً سلبياً على الجهاز المصرفي في البلاد.

واعتبر الدكتور حلبوب خلال لقائه بموظفي البنك الأهلي في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم ، أن ماحصل في صنعاء هو قرصنة إدارية غير مسؤولة..مشيرا إلى أن هذا التصرف سيؤثر على سعر صرف العملة وتردي الأوضاع الإقتصادية بشكل عام.

وحمل رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني المليشيا الإنقلابية النتائج السلبية المترتبة لإستيلائهم على الفروع التابعة للبنك.

كما طمأن العملاء بسلامة اموالهم وودائعهم، وطمأن الموظفين في فرعي صنعاء و الحديدة بضمان حقوقهم.