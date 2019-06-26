الحكومة الشرعية تجدد إدانتها للتصعيد العسكري من قبل الإنقلابيين وإستهدافهم مواقع مدنية في السعودية

جدد مجلس الوزراء إدانته للتصعيد العسكري من قبل الإنقلابيين #الحوثيين وإطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية على مواقع مدنية في #السعودية.

وأكد على ضرورة مواجهة ذلك التصعيد، والتعامل معه بحزم ومسؤولية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء، اليوم ، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك.

وناقش المجلس خلال الجلسة جملة من القضايا والموضوعات المتصلة بالجوانب الخدمية والاقتصادية والتنموية والعسكرية..

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وأقر مجلس الوزراء ، إعادة العمل بآليات إستيراد المشتقات النفطية من السوق العالمية عبر مصافي #عدن، وآليات التوزيع لجميع محافظات الجمهورية وفقا للنظم والقوانين.

وكلف المجلس ، لجنة فنية لوضع الآليات التنفيذية للقرار، على أن يطبق القرار بعد إعتماد الآلية التنفيذية.

كما أقر إنشاء بنك للمعلومات الخاصة بالقطاعات النفطية، يتولى توفير أنظمة أمان حديثة، والعمل على جذب الشركات الأجنبية الكبيرة للاستثمار بالمجالات النفطية في اليمن.