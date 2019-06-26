المكلا .. صدى للإعلام تنظم محاضرة حول النظريات السياسية للمدرب الكاف

نظمت مؤسسة صدى للإعلام والتنمية، مساء اليوم، بمدينة المكلا، محاضرة تدريبية خاصة بعنوان "مقدمة في النظريات السياسية" للمدرب المختص في العلوم السياسية هشام حسين الكاف.

وهدفت المحاضرة إلى تمكين المشاركين من الشباب الدارسين والمهتمين، سياسياً، وتعزيز قدراتهم على فهم الواقع السياسي وفق الأساليب العلمية والمنهجية في علم السياسية، والعلاقات والأحداث المؤثرة في السياسية.

وخلال المحاضرة، قدم المدرب الكاف عدة محاور رئيسية، منها أسباب ظهور النظريات السياسية، والتحولات الكبرى فيها، وتطورها من الفرد إلى المجتمع. كما تناول المدرب أهمية النظرية السياسية في القرن المعاصر، متخذاً من جمهورية مصر العربية نموذجاً.

وتعتبر مؤسسة صدى للإعلام والتنمية واحدة من أهم المؤسسات الأهلية، غير الربحية، والتي تهتم بفئة الشباب، من سن ١٧ وحتى ٤٠ عام، وتطوير مهاراتهم، وتعزيز قدراتهم.

وتقدم “صدى” مجموعة تدريبات في مجالات متنوعة، كالإعلام، والسياسة، والتنمية البشرية والإدارية، وتعمل كذلك على دعم المشاريع التنموية الشبابية التي تخدم المجتمع، وتركز على فئة الشباب، التي تعد أوسع فئات المجتمع المحلي.