رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي يبحث مع وفد الصليب الأحمر تفعيل التعاون المشترك

بحث رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، عيدروس الزُبيدي، اليوم الأربعاء، مع وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر، برئاسة السيد ماتياس كيمبف رئيس البعثة بالعاصمة المؤقتة عدن، على تفعيل التعاون المشترك بين المجلس واللجنة .

وتطرق اللقاء إلى بحث إمكانية مساهمة اللجنة الدولية في تطوير الكادر المحلي والعمل على التأهيل وبناء القدرات في مجال العمل الإنساني .

وتضم بعثة الصليب الأحمر دومنيك ستيلهارت، مدير العمليات باللجنة الدولية للصليب الأحمر، وعدد من أعضاء البعثة.

Advertisements

وفي مستهل اللقاء، أشاد الزُبيدي، بجهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر الداعمة لعملية السلام في اليمن، وكذا الجهود التي تبذلها اللجنة الدولية في المجالات الإنسانية، وفي مقدمتها إنجازها للعديد من عمليات تبادل الأسرى.

وأستعرض الزبيدي التحديات الإنسانية في عموم محافظات الجنوب وبالأخص القطاعات التي تضررت بفعل الحرب الغاشمة على الجنوب من قبل المليشيات الحوثية .. مشدداً على ضرورة تظافر الجهود وإزالة أي عقبات قد تعترض التعاون بين لجنة المجلس للإغاثة والدعم الإنساني واللجنة الدولية للصليب الأحمر بهدف وصول المساعدات لمستحقيها، خاصة وأن استعادة الأمن والاستقرار في كافة محافظات الجنوب، قد سهل عملية تلبية احتياجات المواطنين، والبدء بإعادة تأهيل المنشئات والمرافق الصحية والخدمية.

من جانبه أبدى وفد اللجنة إرتياحه الكبير للتعاون الإيجابي، الذي قدمته إدارة أمن العاصمة عدن ممثلة باللواء شلال علي شائع، وتسهيلها تنفيذ خطط العمل التي تقودها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بعد عديد الصعوبات التي كانت تواجهها لتأدية مهامها .