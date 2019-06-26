شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ..(الصورة الوحيدة والنادرة ) التي تظهر فيها ابنة الرئيس الراحل «صالح » لأول مرة برفقته واشقائها في لحظات عائليه مؤثرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للرئيس الراحل صالح في بدايه تقلده منصب الرئاسة باليمن. ويظهر الرئيس الراحل مرتديا زيا تقليديا متواضعا وحاضنا لنجله الاصغر وحوله اولاده وابنته الكبرى بلقيس ونجله احمد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد ..(الصورة الوحيدة والنادرة ) التي تظهر فيها ابنة الرئيس الراحل «صالح » لأول مرة برفقته واشقائها في لحظات عائليه مؤثرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.