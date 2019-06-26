فرار جماعي لقيادات الإصلاح من السعودية وكرمان تنجح في تأمينهم

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

كشفت وسائل إعلامية أجنبية عن فرار جماعي للمرتزقة من السعودية.

واشار الموقعُ الإخباري الأمريكي (عرب أمريكا) الى الهجرةٍ الجماعيةٍ لعدد من قيادات حزب الإصلاح المقيمة في السعودية إلى تركيا وقطر.

ويأتي فرار المرتزقة بحسب الموقع- بعد أن ضاق بهم الحالُ في السعودية وبعد أن شعروا بأنهم وقعوا في فخِّ السعودية والإمارات، حيث تسعى كُـــلٌّ منهما لتحقيق مصالحها وأهدافها في اليمن وتمكين مرتزقتها من حكم اليمن تحت الانتداب السعودي والإمارات.

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وبحسب الموقع الأمريكي فإن أمين عام حزب الإصلاح عبدالوهاب الآنسي ومعه عددٌ من القيادات الوسطية والبرلمانية الإصلاحية تمكّنت من مغادرةِ السعودية بعد أن غادروها تحتَ مبرّر السفر للعلاج في الخارج.

مشيراً الى أن توكل كرمان نجحت في تأمين إقامة العديد منهم في تركيا، والبعض الآخر في قطر إلى حين تدارس الوضع، في الوقت الذي فضّل البعضُ العودةَ السريةَ إلى العاصمة صنعاء تحت تكتم شديد.

الموقعُ الإخباري الأمريكي أشار إلى أن عدداً من مسؤولي حكومة المرتزقة غادروا الرياض بصُحبة بعض القيادات الإصلاحية في ظل حديث عن مفاوضات شديدة السرية بين قيادات من حزب الإصلاح مع أطراف يمنية بالداخل لتشكيل تحالف يمني ضد الاحتلال السعودي الإماراتي.

هذه المعلوماتُ دفعت السلطاتِ السعودية إلى تشديد الحماية على مقرّات إقامة القيادات الإصلاحية المقيمة على أراضيها، ومنعهم من مغادرة المملكة، وهو ما أثار حالةً من الاستياء في صفوف المرتزقة الذين عقد الكثير منهم العزم على الهجرة الجماعية من السعودية بعد أن تحولت إلى سجن لهم، يتعرضون فيها لصنوف الإذلال والمهانة من قبل السفير السعودي والضباط السعوديين.