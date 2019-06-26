مسيرات مرتقبة في اليمن لأحياء “الصرخة في وجه المستكبرين”

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

دعت اللجنة المنظمة للفعاليات اليوم الأربعاء، جماهير الشعب اليمني إلى المشاركة الواسعة في مسيرات “الصرخة في وجه المستكبرين” يوم الجمعة القادم في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات.

وأهابت اللجنة المنظمة بجماهير الشعب اليمني الحضور الحاشد والمشرف في كل الساحات إحياء لأسبوع الصرخة في وجه المستكبرين وإيصال رسالة للعالم ولدول العدوان أن الشعب اليمني ماضي في مشروعه المناهض لقوى الاستكبار العالمي ولن يحيد عنه مهما كانت الصعوبات والتحديات فالنصر آت لا محالة.