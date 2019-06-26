- 1/2
- 2/2
جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
دعت اللجنة المنظمة للفعاليات اليوم الأربعاء، جماهير الشعب اليمني إلى المشاركة الواسعة في مسيرات “الصرخة في وجه المستكبرين” يوم الجمعة القادم في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات.
وأهابت اللجنة المنظمة بجماهير الشعب اليمني الحضور الحاشد والمشرف في كل الساحات إحياء لأسبوع الصرخة في وجه المستكبرين وإيصال رسالة للعالم ولدول العدوان أن الشعب اليمني ماضي في مشروعه المناهض لقوى الاستكبار العالمي ولن يحيد عنه مهما كانت الصعوبات والتحديات فالنصر آت لا محالة.
كانت هذه تفاصيل خبر مسيرات مرتقبة في اليمن لأحياء “الصرخة في وجه المستكبرين” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.