الميليشيات تستهدف مواقع العمالقة في حيس بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة

إستهدفت ميليشيا الحوثي الإنقلابية، ظهر اليوم، مواقع ألوية العمالقة في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة، بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وذلك في إطار تصعيدها العسكري وخروقاتها المستمرة لإتفاق الهدنة .

وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة، أن المليشيات كثفت عمليات القصف والإستهداف على مواقع متفرقة تابعة لالوية العمالقة في نفس المديرية لساعات طويلة دون توقف .

ونقل المركز عن مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات استخدمت في القصف القذائف المدفعية وقذائف الهاون ومعدلات البيكا والدشكا وسلاح 12.7 بالاضافة الى قصف مواقع أخرى بقذائف بي 10 وقذائف آر بي جي .

وأضافت المصادر أن المليشيات استهدفت مواقع أخرى للعمالقة شرق المدينة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وأطلقت عليها النار من الأسلحة الرشاشة والأسلحة القناصة .

وتتواصل الخروقات والإنتهاكات الحوثية للهدنة الأممية في كافة مناطق محافظة الحديدة وتستغل المليشيات فترة الهدنة لتعزيز قواتها والدفع بمزيد من المقاتلين إلى مختلف جبهات محافظة الحديدة .