بالفيديو.. قوات الجيش تكسر هجوماً للمليشيا الانقلابية شمال الجوف

تمكنت قوات الجيش الوطني اليوم الأربعاء من كسر هجوم شنته مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة العقبة بمديرية خب والشعف شمال محافظة الجوف.

ونشر المركز الاعلامي للقوات المسلحة مقطع فيديو يظهر جانب من المواجهات بين الجيش والمليشيا في جبهة العقبة شمال خب والشعف.

وسقط عدد من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية بين قتيل وجريح، اليوم الأربعاء، بنيران أبطال الجيش الوطني في جبهة العقبة بمديرية خب الشعف شمال محافظة الجوف.

وذكر مصدر عسكري بحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن مجموعة من عناصر مليشيات الحوثي حاولت التسلل إلى مواقع متقدمة للجيش الوطني في جبهة العقبة، إلا أن المحاولة فشلت أمام يقظة أبطال الجيش، مؤكداً أن العديد من العناصر المتسللة سقطت بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منها بالفرار تحت ضربات الأبطال.

وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش الوطني ردت على هذه المحاولة بقصف مركّز استهدف مواقع وتجمعات لمليشيات الحوثي الانقلابية في مواقع متفرقة بالعقبة، وأسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيات.