مجلس الوزراء يتدارس المستجدات والتحديات جراء التصعيد الحوثي الإيراني

تدارس مجلس الوزراء المستجدات والتحديات المترتبة على تصعيد ميليشيا الحوثي الإنقلابية، بإيعاز من طهران واستمرار إطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية على مواقع مدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة وتصعيد القتال في الجبهات الداخلية والتنكيل بالمدنيين وارتكاب جرائم حرب، مؤكدا على ضرورة مواجهة ذلك التصعيد والتعامل معه بحزم ومسؤولية، وضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في هذا الجانب.

وجدد المجلس خلال إجتماعه الدوري، اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، إدانته بأشد العبارات لقيام ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بتكرار استهداف مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مساء الأحد الماضي، ما أسفر عن مقتل مقيم وإصابة 7 مدنيين آخرين.

وأشاد مجلس الوزراء عاليا بالعملية النوعية الناجحة التي نفذتها القوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية، وتم على إثرها إلقاء القبض على أمير تنظيم داعش في اليمن وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له.. لافتا الى أن تلك العملية النوعية تعتبر تتويجا لجهود جبارة وتضحيات جسيمة من أجل استعادة الدولة اليمنية وتعزيز أمن واستقرار المنطقة.

Advertisements

ونوه المجلس بالأولوية القصوى لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، والحكومة في محاربة الإرهاب وإنهاء الانقلاب الحوثي باعتبارهما وجهان لعملة واحدة.

وعبر مجلس الوزراء عن إدانته بأشد العبارات لاستمرار قيام مليشيات الحوثي بسرقة المساعدات الغذائية المقدمة من برنامج الأغذية العالمي وعرقلة العمل الإنساني في اليمن، محملا المليشيات الحوثية مسؤولية قرار برنامج الأغذية العالمي بشأن التعليق الجزئي لعمليات المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، وخاصة في مدينة صنعاء، والذي سوف يؤثر على 850 ألف من اليمنيين الأكثر حاجة من أطفال ونساء ورجال.

واستمع مجلس الوزراء الى تقرير من رئيس هيئة الأركان العامة حول الموقف العام والجاهزية القتالية والفنية للوحدات العسكرية ومعنويات منتسبو الجيش الوطني في مختلف الجبهات والمحاور العملياتية، مستعرضا أبرز التطورات الميدانية والانتصارات التي حققها أبطال الجيش الوطني، ومواصلة الميليشيات الانقلابية خروقها لتنفيذ اتفاق ستوكهولم في الحديدة، وكذا مواصلة قوات الجيش الوطني والقوات المشتركة تصديها للمليشيات الحوثية في عدد من الجبهات، وما حققه الجيش الوطني والمقاومة من انتصارات ميدانية وتحرير مواقع جديدة خاصة في صعدة والضالع وحجة وتعز.