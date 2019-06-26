أمن حضرموت يلقي القبض على المتهم بقتل الشاب القفيل

تمكنت الأجهزة الأمنية بحضرموت الوادي والصحراء اليوم من إلقاء القبض على (ج .ل. أ) المتهم بارتكاب جريمة قتل المجني عليه مسعد صالح القفيل يبلغ من العمر 20 عام من أهالي منطقة قعوضة بمديرية وادي العين وحورة.

وباشرت الأجهزة الأمنية بكشف ملابسات الجريمة بعد عملية تحري ومتابعة و خلال جمع المعلومات عن الأشخاص المقربين من المجني عليه وأصدقائه واخذ أقوالهم تمكنت من معرفة المتهم بارتكاب الجريمة وضبط السلاح المستخدم في الجريمة حيث اعترف الجاني بجريمته وهو احد الأصدقاء المقربين للمجني عليه.

وأشاد مدير عام أمن حضرموت الوادي والصحراء العميد مبارك أحمد العوبثاني, بجهود الأجهزة الأمنية وبتعاون المواطنين في كشف ملابسات غموض القضية ،موكدا على ضرورة تكثيف جهود جهاز البحث والتحري والتعاون المشترك بين الإدارات الأمنية في ضبط الجناة ومرتكبي الأفعال الإجرامية وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل.

يذكر أن الجريمة سجلت ضد مجهول بعد العثورعلى المجني عليه مرميا بجانب الخط العام في مكان خالي من السكان بعد يومين من قتله في الـ 27 من شهر رمضان الماضي مصاب بثلاث طلقات رصاص.

