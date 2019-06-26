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استشهاد مواطن في الدريهمي بانفجار لغم من مخلفات مليشيا الحوثي

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قالت مصادر محلية في الحديدة إن مواطن استشهد اليوم الاربعاء بانفجار لغم من مخلفات مليشيا الحوثي في مدينة الدريهمي.

والمواطن هو محجوب حسن محجوب حيث كان عائدا من عمله على متن دراجته النارية عندما انفجر به لغم أرضي حوثي بالقرب من منزله في الدريهمي مزق الجزء السفلي من جسده 

وسارع الاهالي عقب انفجار اللغم الى تجميع اشلاء المواطن محجوب دفنها ليضاف إلى قائمة طويلة من ضحايا ألغام المليشيات الحوثية على طول امتداد الساحل الغربي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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