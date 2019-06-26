مجلس الوزراء يشيد بنتائج زيارة الدكتور معين إلى الإمارات

أشاد مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري، اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، بنتائج زيارة رئيس الوزراء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة .

ونوه المجلس بالدعم الاخوي الصادق لتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وبمشاركة فاعلة من دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة للحكومة في مختلف الجوانب حتى استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة.

وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على أهمية الشراكة بين الحكومة وتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية من أجل مواصلة الانتصارات الميدانية وتحقيق أهداف عاصفة الحزم وعملية إعادة الأمل والقضاء على انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وإنهاء الحرب، واستكمال استعادة مؤسسات الدولة الشرعية، وتحقيق وترسيخ الأمن والاستقرار، ومواصلة جهود توفير الخدمات والتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وتطبيع الحياة العامة، وذلك انطلاقاً من حرص الحكومة على القيام بواجباتها على أكمل وجه باعتبارها مسؤولة عن كافة محافظات الجمهورية وأبناء الشعب اليمني بدون استثناء.

وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فقد اطلع رئيس الوزراء أعضاء المجلس، على النتائج الايجابية والمثمرة لزيارته والوفد المرافق له إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي جرى خلالها بحث علاقات الشراكة والتعاون بمختلف الجوانب مع القيادات الاماراتية، إضافة إلى عقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين بالمؤسسات والصناديق التنموية بالإمارات.. معربا عن ثقته في انعكاس نتائج هذه الزيارة على مستوى علاقات الشراكة المتميزة والتعاون الأخوي بين اليمن والإمارات في مختلف المجالات.