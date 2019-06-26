رئيس الوزراء يبحث مع الصليب الأحمر جهود وآليات التعاون بين الجانبين

بحث رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع وفد بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن برئاسة مدير العمليات باللجنة الدولية دومينيك ستيلهارت، جهود وآليات التعاون والتنسيق بين الجانبين في مختلف المجالات وخصوصاً الصحية والإنسانية .

وتطرق اللقاء، إلى بحث جهود واستعدادات الصليب الأحمر فيما يخص ملف تبادل الأسرى في اليمن، وكذا المستجدات المتصلة بقضية مقتل مسؤول برنامج الاحتجاز ببعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن حنا لحود، أواخر شهر إبريل من العام الماضي 2018م، في محافظة تعز، وذلك خلال عملية غادرة وجبانة وهو يؤدي واجبه الإنساني النبيل لمساعدة اليمنيين في الظروف الاستثنائية الصعبة التي يمرون بها جرّاء الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية، كما تم التطرق إلى الجهود الحكومية في متابعة حيثيات الجريمة التي قوبلت بإدانة واستنكار واسعين على مختلف المستويات الرسمية والشعبية في اليمن.

وبحسب وكالة سبأ الرسمية، أشاد رئيس الوزراء، بجهود بعثة الصليب الأحمر الدولي من خلال تقديم المساعدات والدعم في الجانب الإنساني بعدد من المناطق والمدن وجبهات القتال في اليمن.

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وأكد الدكتور معين، حرص الحكومة على تهيئة الظروف والمناخات الملائمة لعمل المنظمات الدولية في اليمن، وقال: انه رغم بعض التعقيدات الراهنة إلا أن عدن والمحافظات الأخرى آمنة أمام عمل الكثير من المنظمات الدولية، وشدد على ضرورة مواصلة المنظمات الدولية تقديم الخدمات اللازمة لمحتاجيها من اليمنيين بمن فيهم المواطنين المدنيين القاطنيين بالمناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون الحوثيون.

كما تطرق إلى جهود الحكومة في سبيل تحسين الجوانب الإنسانية من خلال صرف المرتبات لحوالي 90 ألف موظف في مناطق الانقلابيين وموظفي الدولة في الحديدة ومعاشات المتقاعدين، والحد من المجاعة بين أوساط أبناء الشعب اليمني، والاهتمام بالجوانب الصحية واستمرار عمل المنشآت الصحية والتعليمية، وجدد التأكيد أن الحكومة ما زالت بحاجة للدعم في مختلف الجوانب والمجالات.

من جانبه أعرب ستيلهارت والوفد المرافق له، عن سعادتهم بزيارة العاصمة المؤقتة عدن ولقاء رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، وجددوا التأكيد على استمرار لجنة الصليب الأحمر بدعم اليمن بالجوانب الصحية وتقديم المساعدات لمحتاجيها بالمجالات والجوانب المختلفة، وأكدوا على أهمية تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الجانبين.