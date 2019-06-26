مدير صحة مأرب يناقش استيعاب الملتحقين بالمعهد العالي

ناقش مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب الدكتور عبدالعزيز الشدادي إمكانية رفع الطاقة الاستيعابية للملتحقين بالمعهد العالي للعلوم الصحية بما يرفد القطاع الصحي في المحافظة ويلبي احتياجاته للكوادر الصحية المساعدة.

كما ناقش الشدادي مع مدير المعهد العالي للعلوم الصحية الدكتور محمد مفتاح خلال زيارته اليوم للمعهد إجراءات التسجيل والقبول للعام القادم التي ستبدأ منتصف يوليو القادم بالتنسيق مع مكتب الصحة لاستقبال الطلاب

الجدد الراغبين في الالتحاق بالمعهد.

وتطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة للبدء في إنشاء مشروع بناء قسم المعامل بالمعهد، والذي سبق وأن وجه محافظ المحافظة به إلى لجنة المناقصات، وضرورة الإسراع في إنجازه حتى تتحقق الاستفادة المرجوة منه.