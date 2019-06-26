بالفيديو.. المقاومة المشتركة تتلف كميات من ألغام الحوثي في الحديدة

تواصل المقاومة المشتركة بوتيرة عالية تفكيك وتفجير ألغام المليشيات الحوثية في الحديدة غربي اليمن والتي لا يكاد يمر يوم دون وقوع ضحايا في صفوف المدنيين معظمهم أطفال ونساء.
وبهذا الخصوص فجرت هندسة المقاومة الوطنية حراس الجمهورية اليوم الأربعاء 26 يونيو / حزيران 2019م، كميات جديدة من ألغام المليشيات الحوثية وبكميات تكفي لنسف أحياء سكنية بكاملها.
وأوضح الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية، أن ما تم تفجيره معظمه قذائف صاروخية حولتها المليشيات المدعومة إيرانيا إلى ألغام وزرعتها في الطرقات والشواطئ ومراكز الإنزال السمكي.
وتعد هذه الكميات من ألغام الحوثيين هي الثانية من نوعها يتم تفكيكها والتخلص منها خلال أيام.
وكثفت فرق الهندسة في المقاومة المشتركة بكافة تشكيلاتها حراس الجمهورية والعمالقة والتهامية جهودها في مسح وتطهير المناطق والأحياء والشوارع المحررة داخل ومحيط مدينة الحديدة من الألغام والعبوات الناسفة وذلك في إطار معركتها الإنسانية التي تخوضها جنبا إلى جنب مع عملياتها العسكرية للتخلص من شرور المليشيات الحوثية ومخلفاتها.
كما يأتي حرص المقاومة المشتركة على التخلص من ألغام المليشيات عقب تفكيكها مباشرة تأكيدا على التزامها بالاتفاقيات الدولية التي تجرم استخدام الألغام والعبوات الناسفة.
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