صعدة.. مدفعية التحالف تقصف مواقع للمليشيا في باقم

قصفت القوات السعودية، مساء اليوم الأربعاء، حزيران 26، 2019، مواقع للمتمردين الحوثيين في محافظة صعدة شمالي البلاد.

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية باقم الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف.

ولفتت المصادر إلى أن أصوات الانفجارات الناجمة عن القصف مازالت تسمع حتى لحظة كتابة الخبر.

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

وتتعرض مواقع وتجمعات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي منذ العام 2015.