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شبوة: مجهولون يفجرون أنبوب الغاز في منطقة النشمة ببلحاف

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قالت مصادر محلية إن مجهولين قاموا بتفجير انبوب الغاز بمنطقة النشيمة في بلحاف بمحافظة شبوة.

وذكرت المصادر أن المجهولين قاموا بتفجير انبوب الغاز المسال والذي يمر في منطقة رضوم فيما شوهدت اعمدة الدخان تتصاعدة مباشرة من مكان الحادثة.

ويصل انبوب الغاز بين منشأة بلحاف ومحافظة مأرب.

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