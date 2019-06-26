شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : انهيارمفاجئ للريال اليمني قبل ساعة من اغلاق محلات الصرافة ابوابها مساء اليوم ..اسعار الصرف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت أسعار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية تراجعاً كبيراً مع ارتفاع أسعار الدولار بمختلف المحافظات. وقالت مصادر صيرفية إن تداولات السوق اليمنية اليوم الأربعاء26 يونيو 2019م،شهدت ارتفاع للدولار والريال السعودي

وكانت الأسعار كالتالي:

الدولار الأمريكي: 562: 566

الريال السعودي: 149 : 150

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ورد الان : انهيارمفاجئ للريال اليمني قبل ساعة من اغلاق محلات الصرافة ابوابها مساء اليوم ..اسعار الصرف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.