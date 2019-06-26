شكرا لقرائتكم خبر عن قرار حوثي بتعيين مسؤول رفيع بمؤسسة حكومية مقرها ”عدن” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت مليشيا الحوثي، اليوم الاربعاء، قرار جمهوري بتعيين مسؤول جديد لمنشأة حكومية، مقرها الرئيس في العاصمة المؤقتة “عدن”.

وقضى القرار الجمهوري، المرقم بـ (56) لسنة 2019م بتعيين الدكتور محمد يحيى محمد غوبر مديرا عاما تنفيذيا للبنك الأهلي اليمني.

ويعد البنك الاهلي اليمني، بنك حكومي يخضع لاشراف وزارة المالية، في الحكومة الشرعية في الوقت الحالي، ومقره الرئيس في عدن، ولديه مدير عام معين بقرار من مجلس الوزراء عام 2017 هو الدكتور أحمد علي عمر بن سنكر، وفقا لموقع البنك.

وكان الحوثيين، اصدروا قرارا خلال الايام الماضية، بتعيين أم كلثوم السقاف مندوبة لليمن في نيويورك.