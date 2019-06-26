مصرع قيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي بجيزان

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – جيزان لقي قيادي فيما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي، مصرعه، مساء أمس الثلاثاء في محور جيزان جنوبي السعودية. وأكد مصدر عسكري، مصرع أحد قادة ما تسمى القوات الخاصة الجنوبية، في جبهة جيزان، يدعى المقدم طالب حسن الحامد، على ايدي ابطال الجيش واللجان الشعبية، مشيرا إلى أن الحامد كان عضو القيادة المحلية للمجلس الانتقالي في مديرية رخية، ونائب الإدارة الإعلامية.

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