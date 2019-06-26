نائب الرئيس يلتقي سفيرة ألمانيا لدى بلادنا ويناقش العلاقات الثنائية

بحث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم الأربعاء، مع سفير جمهورية ألمانيا الإتحادية لدى اليمن السفيرة كارولا مولر، المستجدات على الساحة الوطنية والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين

وسبل تطويرها.

وجرى خلال اللقاء مناقشة جملة من القضايا والموضوعات على الساحة الوطنية أبرزها الإنتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها أبناء الشعب اليمني جراء الإنقلاب الغاشم لمليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً في المناطق الخاضعة

لسيطرتها، واستهدافها المستمر للمواطنين والمدنيين بالقذائف والصواريخ في المناطق المحررة.

وأشار نائب الرئيس إلى سلسلة التصعيدات العدوانية الأخيرة للمليشيات الحوثية واستمرارها في إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّره نحو الأشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتهديدها للأمن الإقليمي

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والممرات الدولية.

وأكد نائب الرئيس حرص الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية على تحقيق السلام الدائم المستند على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار

الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 والاتجاه لبناء اليمن الاتحادي المكون من ستة أقاليم باعتباره نموذجاً معمول به في أغلب الدول المتقدمة.

وعبر نائب الرئيس عن تقديره للدور الألماني الداعم للشرعية وتطلع بلادنا لتعزيز العلاقات ومجالات التعاون بين البلدين الصديقين.

من جانبها أكدت السفيرة الألمانية كارولا مولر دعم ومساندة بلادها المستمر للشرعية وحرصها على تحقيق السلام بين اليمنيين بما يخفف من المعاناة الإنسانية، مشيرة إلى متانة العلاقات بين البلدين الصديقين.