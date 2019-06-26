وكيل محافظة مأرب ومدير التربية يطلعان على سير الامتحانات بصرواح

اطلع وكيل محافظة مأرب لشؤون المديريات الغربية محمد المعوضي ،اليوم ، ومعه مدير عام مكتب التربية والتعليم الدكتور علي العباب، سير العملية الامتحانية لطلاب اتمام شهادة الثانوية العامة في مديرية صرواح.

وتفقد الوكيل المعوضي والدكتور العباب اللجان الامتحانية في مدرسة صوابين وفي مدرسة الروضة بوادي ذنه بمديرية صرواح، وطافا بعدد من القاعات الامتحانية واستمعا الى شرح من القائمين على اللجان الامتحانية الى شرح عن سير العملية الامتحانية والصعوبات التي تواجه عمل اللجان ،كما استمعا الى انطباعات الطلاب عن الاجواء الامتحانية والصعوبات التي يواجهونها.

واشاد وكيل المحافظة المعوضي والدكتور العباب بمستوى التنظيم لسير عملية الامتحانات وانضباط اللجان الامتحانية بالتعليمات في مختلف المراكز الامتحانية، والحرص على تهيئة الاجواء الملائمة للطلاب لاداء امتحاناتهم.

