ترحيل 120 لاجئا صوماليا من عدن بدعم من مركز سلمان

رحلت الاجهزة المتختصة في مدينة عدن اليوم الاربعاء 120 لاجئا صوماليا الى بلدهم بدعم من مركز سلمان للاغاثة. ويشرف مركز سلمان على مشروع لمساعدة ترحيل الصوماليين الى بلدانهم بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية. وأعرب اللاجئون الصوماليون المغادرون ميناء عدن، عن شكرهم الجزيل لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على مساعدته لهم بالعودة إلى بلدهم بعد إستتباب الأوضاع الأمنية هناك.

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