إتلاف 1180 كجم من الحشيش بعد ضبطه من قبل الأجهزة الأمنية بعدن

قال رئيس النيابة الجزائية محمد علي صالح إن الاجهزة المختصة اتلفت اليوم 1180 كجم من الحشيش المخدر، بعد أن ضبطته الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية .

وذكر القاضي محمد صالح أن عملية الإتلاف تمت بناءاً على توجيهات من النائب العام للجمهورية الدكتور علي احمد الاعوش .. مؤكداً أن إتلاف هذه الكمية بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات يؤكد حرص بلادنا وأجهزة الأمنية على مكافحة هذه الآفة والعناصر التي تروج وتتاجر بها وتعرض حياة الموطنين والمجتمع للدمار والهلاك .

وأشاد القاضي محمد علي صالح بيقظة الأجهزة الأمنية التي أسهمت في ضبط هذه الكمية الكبيرة من المخدرات .. مشدداً على ضرورة تعزيز اليقظة الأمنية لمكافحة هذه الآفة الخبيثة في العاصمة المؤقتة عدن ومختلف المحافظات اليمنية .

حضر عملية الاتلاف وكيل النيابة الجزائية بعدن القاضي علي جميل ومدير عام البحث الجنائي في وزارة الداخلية وعدد من المسؤولين الأمنيين في جهاز مكافحة المخدرات وقوات الدعم والإسناد .