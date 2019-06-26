لقاء ثنائي حول تطوير العلاقات الثنائية البرلمانية بين اليمن وروسيا

بحث احمد الوحيشي سفير اليمن لدى روسيا مع عضو مجلس الدوما الروسي، ونائب رئيس لجنة الشؤون الدولية، حجي مراد عمروف، علاقات التعاون البرلماني بين البلدين الصديقين ومستجدات الأوضاع في بلادنا.

وخلال اللقاء استعرض الوحيشي التطورات في الساحة اليمنية، وحرص الحكومة الشرعية على إحلال السلام وإيقاف الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي الانقلابية..

وأكد الوحشي وفقا لوكالة سبأ رفض الشعب اليمني لمشروع الانقلاب والتفافه حول مشروع استعادة الدولة بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

الى ذلك ذلك ناقش السفير الوحيشي، مع مساعد نائب رئيس المجلس الفيدرالي، باكلانوف اندري جليبوفيتش، تطوير العلاقات الثنائية البرلمانية بين البلدين الصديقين.

من جهتهم ، اكد البرلمانيون الروس موقف بلادهم الثابت والداعم للحكومة الشرعية في اليمن.