مقتل 8 حوثيين خلال مواجهات مع قوات الجيش شرق مدينة تعز

قتل 8 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم الأربعاء، حزيران 26، 2019، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني، في مدينة تعز، جنوبي غرب البلاد.

وقالت مصادر ميدانية إن المواجهات اندلعت أثناء محاولة عناصر من المليشيا التقدم باتجاه مواقع الجيش شرقي مدنية تعز.

وأكدت أن قوات الجيش أحبطت محاولة المليشيا، وأجبرتها على التراجع، بعد مصرع 8 من عناصرها، وجرح آخرين.

إلى ذلك، قصفت مقاتلات التحالف، اليوم تجمعات للمليشيا في مديرية ماوية بذات المحافظة.