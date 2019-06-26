عدن: سكان منطقة الممدارة يشكون من إنقطاعات متواصلة للكهرباء

وجه سكان منطقة الممدارة في مديرية الشيخ عثمان بمدينة عدن شكوى نتيجة لاستمرار انقطاع التيار الكهربائي بشكل متعمد.

وذكر سكان المنطقة أنهم يعيشون في ظلام دامس منذ يومان دون أي تدخلات من مؤسسة الكهرباء لإصلاح الخلل حتى هذا اللحظة.

وكان السكان قد قدموا عدة شكاوي إلى المسؤولين في مؤسسة الكهرباء ولكن لاحياة لمن تنادي.

وطالب سكان الممدارة مؤسسة الكهرباء بأصلاح الخلل في الحي بأسرع وقت ممكن لأنهم يواجهون موجة حر شديدة مع أنقطاع التيار.