أسراب الجراد تغزو المحاصيل الزراعية في صعدة

أكد سكان محليون في محافظة صعدة - شمال اليمن - إن أسراب من الجراد الصحراوي التهمت عشرات المزارع في المحافظة.

وأطلق المزارعون في المحافظة نداء استغاثة لإنقاذ مزارعهم من حشرة الجراد الزاحف الذي غزا مزارع الخضار والفواكه.

ودعا الأهالي الحكومة إلى التحرك بمسؤولية لمواجهة أسراب الجراد، والذي أتلف مزارعهم من محصول الذرة الرفيعة ومحاصيل الخضار والفواكه الموسمية.

وبحسب الأهالي، فإن الجراد الذي وصل مناطقهم يعد من أخطر أنواع الجراد على المحاصيل الزراعية والفتك بها، كونه في مرحلة يتغير لونه إلى اللون الأصفر ويكون جاهزاً للتزاوج ووضع البيض.

وخلال الأيام الماضية وصلت إلى عدة محافظات يمنية كميات من الجراد، حيث هاجمت المناطق الزراعية وتسببت بإتلاف المحاصيل.