تقرير حقوقي: ميليشيا الحوثي نفذت اغتيالات في المناطق التي تقاوم سيطرتها

أكد تقرير حقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، أن ميليشيا الحوثي نفذت عدداً من الاغتيالات في المناطق التي تقاوم سيطرتها العسكرية.

وأضاف التقرير، اليوم الأربعاء، حزيران 26، 2019، أن مليشيا الحوثي واصلت استهداف المدنيين والسياسيين والإعلاميين والحقوقيين وخطباء المساجد.

وفي سياق متصل، لفت التقرير إلى أن النظام الإيراني يواصل القتل خارج نطاق القانون على أساس الهوية.

وأكد أن قوات الأمن الإيرانية قتلت في سبتمبر 2018 شاباً أحوازياً يعمل بائعاً متجولاً.

يشار إلى أن المليشيا الحوثية مارست، منذ العام 2014، انتهاكات جسيمة بحق المواطنين والمخالفين في مناطق سيطرتها.