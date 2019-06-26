أكد تقرير حقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، أن ميليشيا الحوثي نفذت عدداً من الاغتيالات في المناطق التي تقاوم سيطرتها العسكرية.
وأضاف التقرير، اليوم الأربعاء، حزيران 26، 2019، أن مليشيا الحوثي واصلت استهداف المدنيين والسياسيين والإعلاميين والحقوقيين وخطباء المساجد.
وفي سياق متصل، لفت التقرير إلى أن النظام الإيراني يواصل القتل خارج نطاق القانون على أساس الهوية.
وأكد أن قوات الأمن الإيرانية قتلت في سبتمبر 2018 شاباً أحوازياً يعمل بائعاً متجولاً.
يشار إلى أن المليشيا الحوثية مارست، منذ العام 2014، انتهاكات جسيمة بحق المواطنين والمخالفين في مناطق سيطرتها.
كانت هذه تفاصيل خبر تقرير حقوقي: ميليشيا الحوثي نفذت اغتيالات في المناطق التي تقاوم سيطرتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.